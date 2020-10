Eine Ausstellung von Kindern für Kinder im Kunstmuseum

Die Ausstellung „Der blaue Vogel. Corneille aus Kinderaugen“ von Kindern für Kinder ist bis zum 7. Februar 2021 im Ravensburger Kunstmuseum zu sehen Zur Kindervernissage am Freitag, 23. Oktober, lädt das Kunstmuseum alle Kinder ein (Empfehlung: ab fünf Jahren). Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich für einen der Termine zwischen 11 bis 17 Uhr (Dauer pro Termin etwa 45 Minuten) Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 0751 / 82812 oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de

Zum Hintergrund laut Pressemitteilung: Ausgehend von den farbigen Druckgrafiken des niederländischen Künstlers Corneille (1922 bis 2010) wurde ein Projekt mit Kindern im Sammlungsraum des Museums zu Corneilles wiederkehrenden Bildmotiven des Gartens mit seinen vielfältigen Pflanzenformen und Tiergestalten umgesetzt. Im Vorfeld der Ausstellung wurden Workshops von den Kunstvermittlern Pat Geddert, Margret Ziesel und Wynrich Zlomke in freier Auseinandersetzung mit den Arbeiten Corneilles, insbesondere der Arbeit „L’oiseau bleu“ (Der blaue Vogel, 1977), mit Kindern durchgeführt. Die Ausstellung vereint neben farbigen Originaldruckgrafiken die Ergebnisse der Workshops. Ermöglicht wurde das Projekt durch die Freunde des Kunstmuseums Ravensburg.