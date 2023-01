Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Ära geht zu Ende: Vor fast 50 Jahren kündigte der TSB 1847 in der „Schwäbischen“ an: In der Ravensburger Weststadtturnhalle wird eine neue Sportgruppe gegründet unter Leitung von Maria Raisch. Es sollen sich Mädchen und junge Frauen melden, die Lust auf Sport wie Gymnastik, Bewegungsspiele und auch Geräteturnen haben.

Und es kamen viele, viele junge Frauen. Ihre Kinder konnten sie jetzt mal alleine zu Hause lassen oder Väter passten auf, sie konnten zu Fuß zum Sport in die Turnhalle gehen und sie fanden Kontakt und Geselligkeit mit gleichaltrigen Frauen. Alles Pluspunkte für eine Gruppe in der Weststadt mit vielen neu zugezogenen jungen Familien. Und so füllte sich dienstags abends die Sporthalle mit zum Teil über 40 angemeldeten Frauen.

Und die Erwartungen wurden alle erfüllt. Unsere Maria schweißte die Gruppe zusammen mit ihrem Angebot, das nicht nur die sportliche Seite betraf. Nach dem Sport trafen wir uns einmal im Monat in geselliger Runde in der Weststadt-Wirtschaft bei Pizza und Wein. Wir feierten Gartenpartys, Geburtstagsfeste, machten Wochenendausflüge mit Wanderungen, Skiausfahrten und Radtouren und nutzten auch die Ferienhäuser des TSB mit unvergesslichen Hüttenabenden. Wir teilten die Freuden und Sorgen um Kinder und Familie, fühlten bei Schicksalsschlägen der Sportfreundin mit, gratulierten bei Enkeln und Urenkeln.

Wir waren offen für jeden Neuzugang, jede wurde herzlich mit offenen Armen empfangen. Leider schrumpfte in den letzten Jahren die Gemeinschaft infolge von Krankheiten, hohem Alter und auch Tod.

Und jetzt geht Maria Raisch in „Rente“, was wir ihr nach fast 50 Jahren ununterbrochener Bereitschaft auch gönnen. Wir stehen vorerst verwaist da und hoffen, doch noch einmal eine Übungsleiterin zu finden, die jetzt – in jeder Hinsicht – alte Gruppe nochmals unter ihre Fittiche nimmt.

Somit geht die Ära „Weststadt-Gymnastik“ mit Maria Raisch zu Ende. Maria, du hast uns ein halbes Frauenleben – von jungen Frauen bis ins hohe Alter - begleitet. Maria, wir danken dir.