Eindrückliche Lesung beim Kulturkreis Eschach

Der Kulturkreis Eschach veranstaltete am letzten Freitag im Mai zum ersten Mal eine Lesung im Magdalenensaal in Weißenau. Und man hätte mit dem Referenten keine bessere Wahl treffen können. Wolfram Frommlet sprach in eindrücklichen Worten vom jüdischen Leben in Deutschland, vor allem im 20. Jahrhundert. Die Warnung der jüdischen Intellektuellen vor Krieg und Faschismus, vor Ausgrenzung und Entmenschlichung, erzeugte eine abgründige Beklemmung, da der Krieg in der Ukraine überwundene Ängste mit Wucht wieder erstehen lässt. Zum Gelingen des tiefgründigen Abends trug wesentlich auch Andieh Merk bei, ein Magier auf der Querflöte, der dem Instrument sogar Mehrstimmigkeit entlocken kann. Daneben spielte er auf dem Saxofon oder trommelte zum Metronom auf dem Fußboden. Ein Höhepunkt des Abends war die Rezension von Paul Celans „Todesfuge“, von Frommlet fast wie ein Musikstück vielfarbig intoniert und mit Knacksgeräuschen des Mahlwerks einer Kaffeemühle von Andieh Merk illustriert. Der Magdalenensaal war akustisch für die sonore Sprechstimme von Wolfram Frommlet und die einzelnen Instrumente wie geschaffen. So freut sich Franz Feldmann, Vorsitzender des Kulturkreises, über weitere Lesungen.