In einen Betrieb in der Friedhofstraße in Ravensburg einbrechen wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang Unbekannte. Die Täter versuchten laut Polizeiangaben, die Tür gewaltsam aufzubrechen, scheiterten jedoch. An der Eingangstür entstand Sachschaden.

Hinweise von Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges im Bereich der Fahrschule wahrgenommen haben, nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.