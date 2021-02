Einbruch in Ravensburger Jugendeinrichtung

Wie jetzt erst angezeigt wurde, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag bislang Unbekannte in eine Jugendeinrichtung in der Steinbeisstraße in Ravensburg eingebrochen.

Laut Polizeibericht konnten die Täter über zwei gewaltsam geöffnete Fenster durch eine Vergitterung in einen Lagerraum greifen und daraus einen Beamer entwenden. Zudem warfen die Unbekannten mehrere Schwerlastregale um und beschädigten sie. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 um sachdienliche Hinweise.