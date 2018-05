Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Ein Tablet, mehrere Smartphones sowie Bargeld hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, aus einem Mobilfunkgeschäft in der Bachstraße gestohlen. Der Unbekannte brach laut Polizei gewaltsam eine Notausgangstür auf und gelangte so in das Gebäude. Dort hebelte er eine weitere Tür sowie ein Metallschrank auf. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies habe unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken blieben. Bei Fragen, wie man sich gegen Einbruch schützen kann, berät kostenlos die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg unter Telefon 0751/8032420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de