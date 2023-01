Einbruch in Lebensmittelladen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Glastür eines Lebensmittelladens in der Ravensburger Hegaustraße aufgehebelt und sind in das Gebäude eingebrochen.

Die Täter stahlen laut Polizei mehrere Alkohol- und Tabakartikel in einem noch unbekannten Gesamtwert. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Telefon 0751/8033333 entgegen.