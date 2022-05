Einbruch in Imbiss

In einen Imbissladen in der Bleicherstraße ist im Zeitraum von Sonntag, 1.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Über eine defekte Tür gelangte der Täter in das Innere der Gaststätte und entwendete dort ein Fladenbrot. Im Außenbereich schlug er die Scheibe eines Kühlschranks ein, stahl die darin befindlichen Getränke und beschädigte mehrere Stühle. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751 / 803 33 33 entgegen.