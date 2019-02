Einbruch in Holzhütte

Eine Holzhütte in Oberzell ist nach Polizeiangaben im Zeitraum von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, von einem Unbekannten aufgebrochen und aus dem Inneren ein Notstromaggregat, zwei Lautsprecher und ein Fahrrad entwendet worden. Die Hütte befindet sich auf einem Grundstück direkt an der Schussen, rechts neben der Straße in Richtung Gutenfurt.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.