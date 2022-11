Einbruch in Büro in der „Höll“

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Büro einer Firma in der Straße „Höll“ eingebrochen. Mit einem Stein warfen die Täter laut Polizeibericht ein Fenster ein und entwendeten elektronische Geräte. Zudem beschädigten die Unbekannten das Inventar. Durch den Einbruch einstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.