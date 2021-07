Einbruch in Bäckereifiliale

In eine Bäckereifiliale in der Friedrich-Schiller-Straße ist in der Nacht zum Freitag ein Unbekannter eingestiegen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und gelangte ins Innere. Wie die Polizei mitteilt hatte er es offenbar auf Bargeld abgesehen und brach in der Bäckerei einen Tresor auf. Auch die Kasse nahm der Täter mit. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 entgegen.