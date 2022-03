Einbrecher will in Schnellimbiss einsteigen

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Imbissbude in der Ravensburger Bleicherstraße einzusteigen.

Der Täter versuchte laut Polizei, eine Seitentür des Imbisses aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang. Außerdem warf er einen Stein gegen einen außerhalb des Geschäfts stehenden Kühlschrank, sodass eine Scheibe zu Bruch ging. Ob aus dem Kühlschrank Getränke gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich für den Imbissbesitzer auf mehrere Hundert Euro.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchsversuchs und bittet unter Telefon 0751/8033333 Personen, die im Tatzeitraum in dem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.