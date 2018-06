Einbrecher werdenvon Bewohnerin verscheucht

Bei ihrem Einbruchsversuch wurden am Montagabend mehrere unbekannte Täter gestört, die gegen 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Graf-Sternberg-Straße in Ravensburg eindringen wollten.

Wie die Polizei mitteilt, brachen sie dazu im Erdgeschoss ein Küchenfenster auf. Auf die Geräusche wurde im Obergeschoss eine Bewohnerin aufmerksam, die sich sogleich ins Erdgeschoss begab. Offensichtlich gelang es ihr dadurch, die Einbrecher zu verscheuchen, schreibt die Polizei. Sie konnte noch beobachten, wie vermutlich drei Männer von ihrem Grundstück in Richtung Fidel-Berger-Straße flüchteten.

Einer der Männer ist 1,75 Meter groß. Er soll dunkelblonde Haare, eine Jeans und einen orangebraunen Strickpullover getragen haben. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333.