Unbekannte haben im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag versucht, in eine Bäckerei in der Schützenstraße in der Innenstadt einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, wirkten sie hierzu massiv auf zwei Zugangstüren zu den Geschäftsräumen der Bäckerei ein. Doch gelang es ihnen nicht, in die Bäckerei einzudringen.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.