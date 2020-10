Einbrecher stiehlt 400 Euro aus Kasse

In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter gewaltsam durch eine Tür in die Geschäftsräume einer Firma in der Ravensburger Schussenstraße eingedrungen. Dort stahl dieser aus einer vorgefundenen Kasse rund 400 Euro Bargeld. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu wenden.