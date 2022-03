Nach einem Einbruchversuch in einen Imbiss in der Bleicherstraße sind in der Folgenacht die Einbrecher in die Lokalität eingestiegen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten aus dem Geschäft mehrere Fladenbrote und Getränkedosen von niedrigem zweistelligem Gesamtwert. Der Schaden an der Tür beläuft sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 0751 /8 03 33 33.