Einbrecher stehlen Tresor beim Bäcker

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag zwischen 18 und 5.30 Uhr gewaltsam in eine Bäckereifiliale eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen die Tatverdächtigen von der Ziegelstraße her durch die Hauptzugangstüre der Filiale an der Friedrich-Schiller-Straße ein und entwendeten einen Tresor mit Inhalt. Den Tätern sei es mögliche gewesen, die Verankerung des Tresors gewaltsam zu öffnen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Transportfahrzeug benutzten. Sie flohen in unbekannte Richtung.

Um Hinweise bittet Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.