Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Im Wohngebiet „Andermansberg“ sind Unbekannte am Wochenende in ein Haus eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Anschließend durchwühlten die Täter auf der Suche nach Diebesgut Schränke und Schubladen. Mit aufgefundenem Schmuck flüchteten sie schließlich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon (0751) 8030 zu melden.