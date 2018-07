Einbrecher stehlen Lebensmittel und Getränke

Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in ein Firmengebäude in der Bodenseestraße in Dürnast eingestiegen und haben verschiedene Räume und Behältnisse durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, fielen ihnen dabei Bargeld sowie Lebensmittel und Getränke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro in die Hände. Zwei leer getrunkene Flaschen konnten später in einer angrenzenden Obstplantage aufgefunden werden. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 18 und 5.20 Uhr Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.