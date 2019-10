Einbrecher stehlen auch Transporter

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Betriebsräume eines in der Steinbeisstraße ansässigen Transportunternehmens eingedrungen. Mit einem am Tatort aufgefundenen Kraftfahrzeugschlüssel entwendeten sie nach Polizeiangaben den Transporter der Marke Fiat Ducato, Farbe weiß, amtliches Kennzeichen RV-MM1166. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatablauf, die Tatverdächtigen oder den Verbleib des entwendeten Kraftfahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.