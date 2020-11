Einbrecher scheitern an Fenster

Mit Fußtritten haben bislang unbekannte Täter am Wochenende versucht, ein Fenster zu einem Geschäft in der Schussenstraße in Ravensburg aufzubrechen.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Fenster wenige Zentimeter eingedrückt und beschädigt. In das Gebäude gelangten die Unbekannten allerdings nicht. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Einbruchs und bitten um Hinweise unter Telefon 0751 / 8033333.