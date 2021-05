Einbrecher nimmt Geld und Schmuck mit

Ein bislang Unbekannter ist am Dienstag zwischen 8.45 und 12.10 Uhr in ein Haus in Gornhofen-Schwärzach eingebrochen.

Der Unbekannte gelangte nach Polizeiangaben über eine Terrassentür in die Wohnung im Erdgeschoss und entwendete dort Bargeld und Schmuck.

Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen am Dienstagvormittag im Bereich Schwärzach Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.