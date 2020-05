Einbrecher nimmt Geld und Schmuck mit

Ein bislang Unbekannter ist nach Polizeiangaben am Dienstag zur Mittagszeit in eine Wohnung am Marienplatz eingestiegen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Gebäude. Hier durchsuchte er einige Kommoden und nahm Geld und Schmuck an sich.

Das Polizeirevier Ravensburg bittet Zeugen, die in der Zeit von 12.15 bis 13.20 Uhr im Bereich der Volksbank verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.