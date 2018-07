Einbrecher klaut Schlüssel aus Haus

Einen Schlüsselbund sowie einen Autoschlüssel hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr in der Weissenbachstraße erbeutet, teilt die Polizei mit. Er war gewaltsam in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Unbekannte hebelte die Haustür auf und verschaffte sich so Zugang. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 anzurufen.