Ein unbekannter Täter hat sich zwischen Donnerstag,18 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Schulstraße verschafft. Wie die Polizei berichtet, entwendete er Bargeld in Höhe von rund hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.