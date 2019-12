Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochvormittag und Samstagnachmittag in der Wirtsgasse in Oberzell gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter durch die Terrassentüre Zugang in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Wohn- und Büroräume und stahlen Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 8033333.