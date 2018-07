Einbrecher flüchtet ohne Beute

Ohne Beute zu machen ist ein unbekannter Täter geflüchtet, der am Montag gegen 0.45 Uhr in einen Jugendtreff in der Steinbeisstraße einbrechen wollte. Wie die Polizei berichtet, hebelte der Unbekannte die Fensterläden zur Terrassentür auf und schlug dort die Scheibe ein. Möglicherweise wurde der Täter dabei gestört und flüchtete. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies habe unter anderem dazu geführt, dass die Täter ihr Vorhaben bei rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium aufgeben. Fragen, wie sich Bürger gegen Einbruch schützen können, beantwortet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Telefon 0751 / 8032420, kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.K-Einbruch.de im Internet.