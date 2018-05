Einbrecher findet keine Beute

Offensichtlich kein Diebesgut erbeutet hat ein Unbekannter, der am Donnerstag zwischen 17.30 und 18.50 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße „Teuringer“ in Weingartshof aufhebelte, in das Gebäude eindrang und dort einen Schrank durchwühlte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere hundert Euro.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße oder im näheren Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8033333 beim Polizeirevier zu melden.