Einbrecher erbeutet Schmuck in der Ravensburger Weststadt

Ein Einbrecher hat sich am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 16 und 18.30 Uhr Zugang zu einem Haus in der Bagnatostraße in der Ravensburger Weststadt verschafft. Das teilt die Polizei mit. Der Dieb gelangte über die Haustür in das Haus und erbeutete Schmuck. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 803-3333 zu melden.