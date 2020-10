Einbrecher erbeutet Bargeld

Auf Bargeld hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft in der Schussenstraße eingebrochen ist.

Der Unbekannte war, laut Polizeibericht, durch eine Tür gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatte aus einem Behältnis mehrere hundert Euro entwendet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Schussenstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, aufzunehmen.