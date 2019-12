Einbrecher erbeuten Bargeld aus Wohnhäusern

Unbekannte Täter haben sich am Samstag zwischen 18 bis 20 Uhr in der Schwarzachstraße in Ravensburg gewaltsam Zugang in zwei Wohnhäuser verschafft. Das teilte die Polizei mit. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Bargeld. Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachten haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.