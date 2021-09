Ein 28 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr versucht, die Tür eines Modegeschäfts in der Kirchstraße aufzuhebeln. Ein Zeuge beobachtete die Tat, sprach den Mann an und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 28-Jährigen, der inzwischen geflüchtet war, in Tatortnähe festnehmen, heißt es vonseiten der Polizei. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.