Ein Weihnachtswunschbaum für die kleinsten Patienten

Auch in diesem Jahr hat das Kinderfachgeschäft baby-walz aus Bad Waldsee die Kinderklinik des St. Elisabethen-Klinikums mit einem Weihnachtswunschbaum beehrt. Die Auszubildenden Daniel Pflug und Lars Stöckler brachten den Christbaum wie im Vorjahr eigenhändig, souverän und ohne Nadelverlust nach Ravensburg, um ihn dort an Regina Borsutzky, Leiterin der Stationen D31, D32 und D0, und die Stationshelferin Birgit Nordgauer zu überreichen, die sich eigens in Weihnachtsuniform hüllte.

Der Baum wird die Kinder am EK zum Lächeln bringen, denn auf die kleinen Patienten der Kinderklinik wartet an Heiligabend eine ganz besondere Überraschung. Die Kinder dürfen nun ihre Wünsche auf Papiersterne schreiben und dann an den Weihnachtsbaum hängen. Von dort gelangen sie zu baby-walz, das offenbar einen besonderen Draht zum Weihnachtsmann hat und es bisher in jedem Jahr geschafft hat, die Wünsche der Kleinen zu erfüllen.

Vor fünfzehn Jahren haben Mitarbeiter des Waldseer Unternehmens den Verein „Glücksmomente mit Kindern“ gegründet, um bedürftigen Kindern in der Region zu helfen und das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds zu stärken. Seit Jahren denkt der Verein unter Vorsitz von Prokuristin Anna-Carina Daiber dabei auch an das St. Elisabethen-Klinikum. Der Wunschbaum aus Waldsee wird auch in diesem Jahr wieder allen Kindern Trost schenken, die zu Weihnachten im St. Elisabethen-Klinikum bleiben müssen. Ein herzliches Dankeschön dafür im Namen der ganzen Oberschwabenklinik.