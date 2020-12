Ein Verteidiger mit natürlichem Stürmerinstinkt

Die Ravensburg Towerstars spielen an diesem Wochenende zunächst gegen den EC Bad Tölz (Freitag, 19.30 Uhr/SpradeTV). Die Tölzer hatten wegen zahlreicher Corona-Fälle im eigenen Kader und bei den Gegnern mehr als drei Wochen Pause machen müssen. „Teams, die nach einer längeren Pause zurückkommen, starten frisch“, sagt Towerstars-Trainer Rich Chernomaz. „Nach den ersten Spielen – vor allem wenn sie weiter dezimiert sind – kommt dann öfter eine kleine Delle. Aber wir müssen bereit sein, wir müssen fokussiert sein.“ Bei der Rückkehr ließen die Tölzer am Mittwoch dem EC Bad Nauheim beim 7:2 keine Chance. Ravensburgs Topscorer Andreas Driendl kehrte am Donnerstag ins Training zurück und könnte am Wochenende wieder spielen. Sören Sturm dagegen, bislang der Dauerbrenner bei den Towerstars, wird sowohl das Heimspiel gegen Bad Tölz als auch die Partie am Sonntag bei den Lausitzer Füchsen (17 Uhr/SpradeTV) verletzungsbedingt verpassen. Rund zwei Wochen wird Sturm aussetzen müssen – es ist das erste Mal seit seinem Wechsel 2017, dass der Verteidiger ein Pflichtspiel verpasst. „Irgendwann erwischt es jeden“, meinte Sturm. Unerwartet positive Signale gibt es bei einem anderen Verteidiger. Bei Kilian Keller verlief der Heilungsprozess deutlich schneller. Der Verteidiger könnte in den kommenden Wochen tatsächlich schon wieder eine Option für Chernomaz sein. (tk)