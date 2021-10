Ein Verletzer bei Frontalcrash

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Obereschach und Ravensburg ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer verletzt worden.

Der 34-Jährige war laut Polieziangaben mit seinem Jaguar in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihn der Fahrer eines entgegenkommenden Kleinlastwagens beim links abbiegen nach Torkenweiler übersah. Durch die frontale Kollision wurde der Jaguar von der Straße geschleudert.

Während der Fahrer wegen leichter Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste, entstand am Wagen ein Schaden in Höhe von rund 35 000 Euro. Der Schaden am Kleinlastwagen war eher gering. Wie sich herausstellte, was der Unfallverursacher leicht alkoholisiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde eine Blutentnahme bei dem 63-Jährigen veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt.