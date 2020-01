Ein Theaterstück zwischen Komik und und bitteren Aspekten der globalen Wirtschaft

Jedes Gastspiel des Lindenhoftheaters aus Melchingen im Zollernalbkreis ist etwas Besonderes – sprachlich und darstellerisch, da sich ihre Inszenierungen in der Heimat verorten. Am Freitagabend stand das Ensemble mit der Tragikomödie „Global Player – Wo mir sind isch vorne“ von Hannes Stöhr in Ravensburg auf der Konzerthausbühne und erntete viel Applaus. Im Mittelpunkt stand Unternehmer und Patriarch Paul Bogenschütz, um den sich die Familie scharrt und zu retten versucht, was noch zu retten ist.

Ein wuchtiger Ledersessel bestimmt das holzvertäfelte Ambiente der Unternehmerfamilie Bogenschütz. Durchs rückwärtige Fenster fällt der Blick auf die Burg Hohenzollern (Bühnenbild Claudia Rüll Calame-Rosset). Das macht augenblicklich klar, wer hier Herr im Haus ist. Der 95-jährige Paul Bogenschütz (Bernhard Hurm), wenn er im Nachtgewand über die Bühne schlurft und ihn Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg an der Ostfront einholen. Er zu Marlene Dietrichs „Lilli Marleen“ sein „Er war einmal vor Moskau, wollte nur Moskau sehen, musste aber stiften gehen wie einst Napoleon“ singt. Sich tagsüber von Agnieschka (Kathrin Kessler), seiner überaus attraktiven polnischen Hausangestellten, auf den Thron helfen lässt und ausholt gegen seine drei längst erwachsenen Kinder.

Der Stoff wurde auch schon verfilmt

Regisseur Hannes Stöhr, der den Stoff 2014 auch verfilmt hat, spielt auf gleich mehreren Klaviaturen, die engmaschig miteinander verknüpft sind. Er tischt das komplette Repertoire auf, was es heißt, unter den Ersten sein zu wollen ohne Rücksicht auf Verluste. Bernhard Hurm kommt in diesem Szenarium absolut die Hauptrolle des keifenden, nörgelnden und immer Recht habenden Patriarchen zu. Diesen rüden Charakter, der durchaus auch einmal Zu- und Eingeständnisse über die Lippen bringt, setzt er brillant um. Die Wechsel zwischen dem sich in grausamen Rückblenden verlierenden, den Krieg mit knapper Not überlebten Wehrmachtsoldaten und dem Unternehmer, der vergeblich Anläufe unternimmt, sein Firmenimperium doch noch vor dem Untergang zu bewahren, gelingen besonders gut.

Spät-Hippie taugt kaum zum Nachfolger

„Wie war’s in China? Die neuesten Verkaufszahlen!“, brüllt er Sohn Michael (Gerd Plankenhorn) an, der gerade aus Shanghai zurück ist und dem das Wasser bis zum Halse reicht. Hier ist Paul in seinem Element, das zugleich den Generationenwechsel offen legt. Auch gegenüber seiner aus Berlin zum 95. Geburtstag angereisten Tochter Marlies (Linda Schlepps) tönt das nicht anders. Unter dem Strich taugt aus seiner Sicht keines seiner Kinder zu irgendetwas. Am allerwenigsten Manfredo (Stefan Hallmayer), der als ausgeflippter Spät-Hippie vom „schwäbischen Woodstock“ schwärmt und mittels direkter Ansprache sofort sein Publikum fand. Auch das eine Besonderheit des Lindenhoftheaters, die Zuschauer mitzunehmen, ohne animieren zu wollen. Manfredo hat sich als das Enfant terrible in Richtung Jamaika verabschiedet und dort eine Strandbar aufgemacht. Er träumt von Expansion, nur woher nehmen, wenn die Textilmaschinen in der Heimat keinen Profit mehr abwerfen? Nichtsdestotrotz versprach er den Zuschauern in der Pause einen Cuba Libre an der Bar, der mundete.

Wandel der Textilbranche ist Thema

Es geht um den Wandel der Textilbranche, die einst auf der Schwäbischen Alb Tausende Arbeitsplätze bot, aber inzwischen massiv geschrumpft ist – auch wegen der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. An „die Chinesen“ verkaufen oder nicht, ist auch eine Frage, die Unternehmer Bogenschütz im Theaterstück beschäftigt – die ernste Seite des Stoffs. Zugleich bietet Regisseur Stöhr clowneske Szenen, etwa wenn Michael und Marlies vor lauter Frust von der Geburtstagsfeier gerade noch ein schauriges Ständchen und ein grinsendes Familienfoto übrig lassen. Ob sie als Clowns fungieren, bleibt in der Schwebe zwischen Tragikomik und bitteren Aspekten globen Wirtschaftens. Das trägt das Stück letztendlich.