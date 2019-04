„Ein Team, ein Traum“: Ravensburg Towerstars wollen dem Finale einen Schritt näher kommen

Im Kabinengang der CHG-Arena war eine knappe halbe Stunde nach Spielschluss nichts mehr davon zu spüren, dass in der Eissporthalle in den Stunden zuvor ein wilder Rodeoritt zu sehen war. Versprengt standen oder saßen die frisch geduschten Spieler der Ravensburg Towerstars herum, unterhielten sich in gedämpftem Ton, aßen und wirkten so, als würden sie sich schon auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Denn die wartet bereits am Freitag (19.30 Uhr) mit Spiel zwei beim ESV Kaufbeuren.

Womöglich trägt auch das Banner, das seit wenigen Wochen in diesem Kabinengang hängt, dazu bei, dass die Stimmung nach einem einzelnen Sieg nicht überschwänglich ist. Auch wenn es einer gegen den Erzrivalen aus Kaufbeuren ist. „One Team, one Dream“, steht in blauer Schrift auf dem Banner; die Worte sind umrahmt von zwei Herzchen. Die Frauen der Towerstars-Spieler haben es gemalt, um es beim ersten Play-off-Spiel gegen den EC Bad Nauheim auf der Tribüne hochzuhalten.

One Team, one Dream

Das Banner im Kabinengang gibt das große Ziel vor. (Foto: Michael Panzram)

Danach haben sie es ihren Männern übergeben, die es spontan aufgehängt haben – gut sichtbar an jedem Tag, an dem sie die Eishalle betreten und zum Training oder zum Spiel gehen. Ein Team, ein Traum – den noch keiner mit markigen Worten ausspricht: ins Finale einziehen, den Titel holen, erstmals nach 2011.

Nicht gleich im Rhythmus

Eine Hand voll Schritte dahin sind bereits gemacht. Nach dem glatten 4:0-Serienerfolg gegen Bad Nauheim im Viertelfinale haben die Towerstars auch ihr fünftes Play-off-Spiel gewonnen. Sie brauchten ganze 87 Minuten dazu, ehe die zähen Kaufbeurer mit 2:1 bezwungen waren. Als „Rodeo“ bezeichnete Towerstars-Trainer Rich Chernomaz nach dem entscheidenden Treffer von Mathieu Pompei in der zweiten Verlängerung den erkämpften Sieg. Chernomaz meinte damit die Schwankungen seiner Mannschaft, die er bei ihr nach acht, neun Tagen Pause erkannte.

Tatsächlich brauchten die Towerstars etwas, um wieder in den Rhythmus zu kommen, den Kaufbeuren durch die längere Viertelfinalserie – sie brauchten sieben Spiele gegen die Lausitzer Füchse – immer noch hatte.

Bis zur Hälfte des ersten Halbfinals habe seine Mannschaft gebraucht, analysierte Chernomaz. Besonders aber im letzten Drittel und in der Overtime sei sie defensiv sehr kompakt gestanden. Extralob bekam mal wieder Goalie Jonas Langmann, der unter anderem zwei Penalties hielt. Nicht nur diesen vergebenen Möglichkeiten trauerte ESVK-Trainer Andreas Brockmann nach: „Wir hatten genügend Chancen.“

Wie in Überzahl angefühlt

Nach kraftraubenden 60 Minuten sei bei beiden Mannschaften das Tempo in der Verlängerung nicht mehr dagewesen, sagte Brockmann, wobei er damit nur bei den Kaufbeurern richtig lag. Ravensburg nämlich machte mächtig Druck und ließ Erinnerungen aufkommen an Situationen gegen Bad Nauheim, in denen sich Fünf-gegen-Fünf-Situationen anfühlten, als seien die Towerstars in Überzahl.

Daher verwunderte es auch nicht, dass schließlich die Ravensburger den entscheidenden zweiten Treffer setzten. Pompeis Kracher ins linke obere Eck war einer in einer langen Reihe von Schüssen, die ESVK-Goalie Stefan Vajs in der Overtime auf seinen Kasten bekam. „So ein Tor passiert“, kommentierte Brockmann lapidar: „Für uns kein Problem. Wir fokussieren uns auf Freitag.“ Chernomaz anerkannte zwar, dass Ravensburg das „Momentum“ bei sich habe, jedoch müsse in Spiel zwei gerade das Passspiel besser werden. Damit der Traum weiterlebt.