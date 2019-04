Ein Stück Geschichte geht verloren

Der Ostalbkreis ist attraktiv, hier verdient man ordentlich, es herrscht fast Vollbeschäftigung. „Luft nach oben“ gibt es für eine moderne Familienpolitik, und in den Sozialsystemen muss man mit Problemen rechnen. So könnte man das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zur „demografischen Lage der Nation“ zusammenfassen, die in der Bundeshauptstadt vorgestellt worden ist.