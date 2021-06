Ein Senkrechtstarter hebt ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tolles Projekt! Fünf Studierende vom Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg haben als Studienarbeit einen Senkrechtstarter konstruiert, entwickelt und gebaut. Start war im Oktober 2020. , inzwischen ist der Flieger flugfertig und hat seine ersten Probeflüge auf dem Modellflugplatz Leutkirch hinter sich.

Solch ein Senkrechtstarter fungiert auch unter der Bezeichnung VTOL, Vertical Take-Off and Landing. Das Besondere ist der senkrechte Start, bevor es dann in den „normalen“ horizontalen Schwebeflug übergeht. Drohnen sind also VTOLs, genauso wie auch Raketen, der große Vorteil ist, dass diese Flieger keine Start- und Landebahn brauchen.

Trotz Corona ist in den vergangenen Monaten ein flugfähiges Gerät entstanden. Initiiert und betreut wurde und wird das Projekt von Prof. Dr.-Ing. Markus Grieb. Die fünf Studierenden der Studiengänge Luft- und Raumfahrttechnik sowie Maschinenbau haben es Penta Plane getauft – wegen der fünf antreibenden Motoren. Vorherige Studierendengruppen hatten zwar auch schon an solch einem Senkrechtstarter gearbeitet – die fünf haben sich aber für eine komplette Neukonstruktion entschieden. Und so entstanden ein Konzept und eine CAD-Konstruktion, die Studierenden berechneten Werte wie den Auftrieb und den Luftwiderstand. Der 3D-Drucker am Campus lieferte verschiedene Teile, andere wurden bestellt – und alles schließlich zusammengebaut. Fliegen sollte der Penta Plane schließlich auch.

Unterstützt wurden die Studierenden dabei von Franz Bormann, einem Dozenten an der DHBW Ravensburg. Seine Firma Bormatec in Ravensburg ist auf Drohnen spezialisiert und er half auch rund um die Schulung und den Test, die sie benötigten, um die Erlaubnis zur Steuerung ihres Fluggeräts vom Luftfahrtbundesamt zu bekommen.

In den kommenden Wochen stehen noch weitere Flugtests an. Ende Juni geben die Sechstsemester dann ihre Studienarbeit ab – auf ihren Erfahrungen aufbauend könnte der Senkrechtstarter dann über weitere Studienprojekte weiterentwickelt und optimiert werden.

Die Studierenden am Projekt Penta Plane: Nico Braun (Diehl Aviation Laupheim GmbH), Niklas Engler (myonic GmbH), Lukas Friedrich (Diehl Aviation Laupheim GmbH), Matthias Huber (MTU Aero Engines AG) und Sophie Kienle (Liebherr-Elektronik GmbH).