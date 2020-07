Ein Schritt voran auf dem Weg zur „Smart City“

Informationen müssen schnell und drahtlos im Stadtgebiet übermittelt werden können, um eine „Smart City“ zu werden. Mit der drahtlosen Netzwerktechnologie LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) schaffen nun die Technischen Werke Schussental (TWS) nach eigenen Angaben in Ravensburg und Weingarten eine kostengünstige und energiesparende Möglichkeit für die Vernetzung von Versorgungseinrichtungen im Nahbereich von zwei bis fünf Kilometern.

Batteriegespeiste Sensoren

„Schneller Datentransfer wird immer wichtiger. Mit dieser Art der Kommunikationstechnik eröffnen wir Möglichkeiten für neue intelligente Anwendungen im städtischen Raum“, erläutert Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz. Batteriegespeiste Sensoren spielten dabei eine zentrale Rolle, die Informationen verschlüsselt in individuell festgelegten Zeitabständen an sogenannte Gateways weitergeben, die in kleinen Antennen sitzen. Acht davon habe das Unternehmen auf Versorgungseinrichtungen am Stadtrand und zusätzlich auf dem Dach des TWS-Verwaltungsgebäudes angebracht.

Einrichtungen, die an „LoRaWAN“ angeschlossen sind, würden nur bei Bedarf verschlüsselte Informationen senden – mit einer geringen Sendeleistung. Das mache die Kommunikationstechnik zu einer perfekten Ergänzung kabelgebundener Technologien wie Glasfasernetze sowie der Übertragung per Mobilfunk. Letztere seien unerlässlich für den Transfer großer Datenmengen.

Breites Anwendungsfeld

Mit dieser Kommunikationstechnik erschließe die TWS zum einen neue Wege für die Erfassung von Energie- und Netzinformationen für die Leitstelle. Zum anderen ermögliche sie komfortable Dienstleistungen, die das Unternehmen schrittweise ausbaut. So werde der Abrechnungsservice für Heizkosten, den die TWS Vermietern bereits anbietet, künftig über diese Übertragungstechnik organisiert. Auch die kontaktlose Ablesung von Wärme- oder Wasserverbrauch sowie die Prüfung von Rauchmeldern auf ihre sichere Funktion seien so einfacher möglich.

Gerade mit Blick auf das Internet der Dinge gebe es enorme Potenziale, die die Übertragungstechnik nutzbar machen: So könnten beispielsweise Abfallbehälter im öffentlichen Raum ihren Füllzustand melden, um die Leerung zu optimieren. Umweltdaten wie Ozon, Feinstaubbelastung und Bodenfeuchtigkeit könnten erfasst und automatisch schneller verbreitet werden. Die Straßenbeleuchtung ließe sich bei Bedarf dimmen oder der Sensor melde den Ausfall eines Leuchtkörpers. Auch Informationen zur Belegung von Parkflächen könnte die TWS zügig über das neue Kommunikationsnetz übermitteln.