Ein Rezept fürs hohe Alter hat sie nicht

Mit slowakischer Pflegerin Jana und den Katzen Molli und Richard lebt Margarete Heer in ihrem schönen Haus in Ravensburgs Süden. Am Dienstag, 29. Juni, wird die Kulturliebhaberin bereits 102 Jahre alt.

1919 in Künzelsau geboren kam sie über Göppingen, Heilbronn und Stuttgart durch den Beruf ihres Mannes Friedrich nach Ravensburg. Seit 1995 ist sie verwitwet, eine ihrer beiden Töchter starb vergangenes Jahr. Vier Enkel und zwei Urenkel gehören zur Familie, allerdings wohnen alle weit verstreut.

„Ein Rezept fürs hohe Alter? Nein, das hab ich nicht. Das hab ich doch nicht gemacht!“, sagt die alte resolute Dame mit dem vollen Lockenhaar und ergänzt: „I muss a bissle länger aushalte als meine Tochter. Schwer ist es!“ Vor vielen Jahren habe man ihr aus der Hand gelesen und ein hohes Alter vorausgesagt.

Sie wirkt körperlich und seelisch relativ stabil, klagt nur über Vergesslichkeit und schlechtes Gehör. Wandern, die Natur erleben, Singen, Theaterspielen, Literatur, das alles habe ihr Spaß gemacht.

Was dem Vater wichtig war

Ihrem Vater, der in Künzelsau noch Theodor Heuss, den ersten deutschen Bundespräsidenten, persönlich kennengelernt hatte, war es sehr wichtig, dass seine beiden Töchter eine gute Schulbildung erhielten. Deshalb zog er mit der Familie nach Heilbronn, wo beide die Hochschulreife erwerben konnten. Margarete wurde Lehrerin für Hauswirtschaft und Sport und bekam eine Anstellung am Hölderlin-Gymnasium in Stuttgart, dem damals einzigen Mädchengymnasium. Bei einer Engländerin nahm sie Englisch-Unterricht. Als der Sohn einer Freundin ihr eine schlechte Aussprache bescheinigte, meinte sie: „Dir werd ich’s zeigen, ich geh nach England!“ Was sie dann auch tat. Noch im Alter traf sie sich regelmäßig mit drei Freundinnen einmal pro Woche zur Englisch-Konversation oder zu Ausflügen – Unterhaltung auch unterwegs selbstverständlich auf Englisch.

So lernte sie ihren Mann kennen

Ihren Mann hatte sie bei einem Ausflug in Göppingen kennengelernt. „Ja, dann ist aus einem zwei geworden und dann immer mehr!“ erinnert sie sich. Im Krieg war ihr Mann bei den Gebirgsjägern. Schon vor dem Krieg hatte er sich der Wandervogel-Bewegung, einer der Reformpädagogik verbundenen studentischen Vereinigung angeschlossen. Später wurde das Ehepaar Heer Mitglied im Alpenverein. Noch heute schwärmt Margarete Heer von herrlichen Wandertouren und fügt hinzu: „Er war ein großer Bergsteiger. Aber ich habe ihn eingeholt. Er war aber ausdauernder!“

Das fehlt ihr im Leben

„Der Hitler hat unser Leben kaputt gemacht!“, sagt sie gedankenverloren, führt das aber nicht weiter aus. Was ihr heute fehle, seien die Gesprächspartner und mehr Gemeinschaft. „Schwätze könne mer viel, aber nicht sprechen!“

Auch das Interview scheint ihr nicht recht zu gefallen, es sei kein wirkliches Gespräch! Immer wieder streichelt sie liebevoll ihre verschmuste, kleine Katze, die sich neben ihr auf dem Sofa zusammengekringelt hat. Und wenn Jana, ihre Betreuerin, Friseurin, Köchin, hereinkommt, strahlt sie. Die beiden verstehen sich gut, das merkt man. „Jetzt schreiben wir auf, was ich für Dienstag einkaufen soll!“, sagt Jana mit dem Zettel in der Hand. Sie wird Kuchen backen, Lampions aufhängen und warten, wer kommt.