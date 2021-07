Ein positives Zeichen für die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude im Sozialsponsoring Ravensburg ist groß! Gleich drei neue Unternehmen haben sich in den letzten Wochen dazu entschieden, Sozialsponsor zu werden. Die MLP Finanzberatung Ravensburg, das Wirtschaftsforum Ravensburg und die WeltPartner eG werden das Sozialsponsoring in Zukunft finanziell unterstützen und damit einen wertvollen Beitrag für das soziale Miteinander in der Region leisten.

Im Sozialsponsoring haben sich sechs soziale Vereine aus der Region zusammengeschlossen: Ambulante Hospizgruppe Ravensburg e.V.; Fachberatungsstelle Brennessel e.V.; Frauen und Kinder in Not e.V.; Hospizbewegung - Weingarten - Baienfurt - Baindt - Berg e.V.; Lebenshilfe Ravensburg e.V.; pro familia Ravensburg e.V.

Die im Sozialsponsoring organisierten Vereine bieten Menschen in Lebenskrisen professionelle Beratung und Betreuung. Ihr Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, Schwangere und Familien, Menschen mit Behinderung, Personen, die von Gewalt betroffen sind und sterbende sowie trauernde Menschen.

Die Sponsorengelder werden jährlich zu gleichen Teilen an die sechs Mitgliedervereine ausgeschüttet. Sie helfen Finanzlücken zu schließen und die gemeinnützige Arbeit der Vereine zu sichern.

Nach vielen Jahren gibt es wieder einen ehrenamtlich tätigen Beirat, der das Sozialsponsoring mit wirtschaftlicher Expertise tatkräftig unterstützt. Heidi Stopper, Unternehmensberaterin und Buchautorin, Karlheinz Detzel von MLP Finanzberatung Ravensburg und Diego Wiedemann von Wiedemann sanieren + wohnen übernehmen diese Aufgabe und stärken die Brücke zwischen Wirtschaft und Sozialem.

Christine Pohle-Rommel, die das Sozialsponsoring als Selbstständige seit Anfang an ehrenamtlich unterstützt, freut sich über die Entwicklung: „Mit den neuen Sponsoren und dem neu gegründeten Beirat vergrößert sich unser langjährig gewachsenes Netzwerk. Das kommt vielen Menschen in der Region Ravensburg zugute und setzt, pünktlich zum 20. Gründungsjubiläum, ein positives Zeichen für die Zukunft.“