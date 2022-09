Ein paar Dutzend stille Örtchen für die Oberschwabenschau in Ravensburg

Die Oberschwabenschau 2022 in Ravensburg dauert von 15. bis 23. Oktober. Die Agraria Oberschwaben ist auf demselben Gelände von 19. bis 23. Oktober.

90 000 bis 100 000 Besucherinnen und Besucher zählte man bei den vergangenen Oberschwabenschauen. Wie viele werden dieses Jahr kommen, vom 15. bis zum 23. Oktober? Keiner weiß das.

Daniel Sassen, neuer Technischer Leiter der Messe, kalkuliert also mit vielen Unbekannten: wie viele Gäste? Wie viele Papierhandtücher werden gebraucht, wie viel Handseife, wie viel Toilettenpapier? Sehr gutes Stichwort – wie viele Toiletten?

Neben der Oberschwabenhalle wird in den kommenden Wochen eine kleine Zeltstadt errichtet für die Oberschwabenschau und die Fachmesse Agraria Oberschwaben.

Eine kleine Stadt mit eigener Infrastruktur, welche ebenfalls extra dafür gebaut und installiert wird. Hallenbau, Strom, Wasser, Schaltkästen, Toilettenwagen, Wegweiser, Sicherheitsfragen – all das sind Aufgaben für den Technischen Leiter einer Messe.

Saubere Toiletten und genügend Klopapier

Es gibt also viel zu tun für Daniel Sassen, der ein erfahrener Messebauer ist und dieses Jahr als Technischer Leiter neu im Team der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG).

Er hat ein Thema an der Backe, das wirklich nicht sehr glamourös ist, aber fürs Gelingen der Messe irgendwie trotzdem entscheidend: die sanitäre Ausstattung – Klos und Klopapier. Denn wenn pro Tag 10 000 bis 20 000 Menschen auf einem Gelände sind und für Stunden bleiben, müssen die meisten auch mal auf die Toilette. Idealerweise ist das eine nahe gelegene, saubere Toilette, ohne Warteschlange, mit genügend Toilettenpapier.

Aber wie oft geht so ein Messegast im Durchschnitt aufs stille Örtchen? Und wie oft die Teams der rund 500 Aussteller, die ja den ganzen Tag da sind? Wie viel Toilettenpapier braucht jemand dabei? Werden (hoffentlich) die Hände gewaschen, und wenn ja, mit wie viel Seife und wie viel Handtüchern?

„Ich müsste raten“, sagt Daniel Sassen ganz offen. Drum war er heilfroh, dass es noch Kontakt gibt zu den Kollegen, die diese Aufgabe in früheren Jahren hatten. Die haben ihm ihre Zahlen und Erfahrungen verraten. Das hatte immer schon viel mit Versuch und Irrtum zu tun: „Beim letzten Mal hat man doppelt so viel gebraucht, wie bestellt war.“

Wenn das Klopapier ausgeht

Also hat sich Daniel Sassen diesmal für eine Lösung mit doppeltem Boden entschieden: Er hat so viel bestellt wie beim letzten Mal, auch wenn das damals zu wenig war.

Diese erste Bestellung wird etwa zehn Tage vor der Messe in die Oberschwabenhalle geliefert. Und er hat dasselbe nochmal bestellt – auf Abruf: Diese Vorräte bleiben im Lager des Ravensburger Großhändlers Moosmann und warten dort, ob und bis Sassen das Material braucht. „Nach dem ersten Wochenende mache ich eine Hochrechnung.“

250 Blatt hat eine Rolle Toilettenpapier. Auf eine Palette Toilettenpapier passen 2112 Rollen. So viel kommt mit der ersten Bestellung. Dazu 200 000 Papierhandtücher. Und 240 Liter Seife. Dasselbe nochmal auf Abruf.

Reinigungsfirma beauftragt

Weil er neu ist, seine Teamkollegin Sabine Drescher ebenfalls, haben sie sich das alles mal zusammengeschrieben. 46 Toiletten sind es drinnen in der Oberschwabenhalle, die sind dort ja immer. Plus 32 Pissoirs. Draußen auf dem Gelände werden extra für die Messe mobile Toiletten ergänzt, Toilettenwagen an sieben Standorten: weitere 50 Toiletten und 24 Pissoirs. Hinzu kommen Behindertentoiletten (drei) und Wickelräume (auch drei).

Daniel Sassen selbst ist natürlich nicht derjenige, der diese Standorte während der Messe im Stundentakt abklappert. Dafür hat die RVG eine Reinigungsfirma engagiert, deren Teams mit festen Dienstplänen auf dem Messegelände unterwegs sind und sauber halten, nachfüllen, nachlegen.

Toilettenpapier ist nicht seine Schlüsselqualifikation

Daniel Sassen seufzt leise. Toilettenpapier ist nicht seine Schlüsselqualifikation. Er ist Zimmermann. Beim früheren Arbeitgeber hat er technisch anspruchsvolle Aufgaben im Messebau gelöst. Der neue Beruf als Allrounder im RVG-Team ist bunter. Fast minütlich gibt es neue Themen und Herausforderungen.

Sassen kümmert sich, gemeinsam mit erfahrenen Kollegen und Dienstleistern, um Hallenbau, Elektrik und Wasserversorgung, um Bühnenbau, Messebau vom Teppichboden bis zu den Trennwänden, um den Einsatz der Stapler auf dem Gelände und Sicherheitskonzepte.

Er hat Kontakt zu den Ausstellern, zu Security und Schließdienst. Er ist verantwortlich für das Lager der RVG, die Logistik sowie dafür, dass Messe und Messegelände Tag für Tag wieder betriebsbereit sind, samt Feuerwehr-Bereitschaft und Sanitätsdienst, Notausgang-Beschilderung und Feuerlöschern. „Alles muss ineinandergreifen“, sagt Daniel Sassen.

Er mag seinen neuen Job. „Sehr viel Kontakt zu sehr vielen Menschen“, sagt er. Sein E-Mail-Programm ist in wenigen Wochen „explosiv gewachsen“. Bis zur Messe-Eröffnung am 15. Oktober nimmt das Tempo nun weiter zu. Kollegin Sabine und er seien „richtig gespannt auf unsere Feuertaufe“. Das mit dem Klopapier wird hinhauen.