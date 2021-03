Ein Nissan-Fahrer hatte ein anderes Auto touchiert und ist dann weggefahren.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Charlottenstraße in Ravensburg beobachtet, wie ein 56-Jähriger mit seinem Nissan einen geparkten Mercedes touchierte und im Anschluss wegfuhr.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht Sachschaden von jeweils mehreren hundert Euro. Der Zeuge informierte die Polizei, die nun die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen wegen Unfallflucht aufgenommen hat.