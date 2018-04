Ein Markstein der Denkmalpflege

Das Lederhaus am Marienplatz wird derzeit saniert. Doch schon vor mehr als 100 Jahren hat es einen Umbau des jahrhundertealten Gebäudes gegeben. Dabei traten die noch heute erhaltenen Malereien hervor. Diese zu erhalten, löste nicht nur eine Diskussion im Gemeinderat aus, sondern rief auch den Landeskonservator aus Stuttgart und weitere Sachverständige auf den Plan.

Das von 1513 bis 1514 als Marktverkaufshaus der Schuster, Sattler, Gürtler und Gerber in der Stadtmitte errichtete und 1574 umgestaltete Lederhaus hatte in den folgenden Jahrhunderten auch als Lagerhaus (Wein, Mehl und Salz), Hauptwache, Magazin für Feuerwehrgerätschaften sowie als Woll-, Seiden- und Flachsspinnerei gedient.

Als 1905 ein Umbau des historischen Bauwerks anstand, kamen nach dem Entfernen des Putzes an den Fenstern und Gebäudeecken ornamentale Malereien zum Vorschein. Stadtbaumeister Eugen Beck berichtete dem Gemeinderat, dass diese „im Stile der Frührenaissance, also zweifellos zur Zeit der Entstehung des Lederhauses angebracht wurden“; teilweise sei auch noch „deren Zeichnung und Farbe deutlich erkennbar“. Er verwies auf das Beispiel der Städte Konstanz, Lindau und Stein am Rhein (Schweiz), die ihre historischen Rathäuser „in späteren Jahren in geschmackvoller Weise wieder restauriert und mit Malereien versehen“ hatten.

In der Sitzung des Gemeinderates am 22. September 1905 sprach sich ein Teil seiner Mitglieder bereits für eine Wiederherstellung der historischen Malereien aus, andere wiederum zeigten sich wegen der absehbaren Kosten jedoch vorerst ablehnend oder verwiesen auf die 1885 am Obertorturm aufgemalten Rittergestalten und Wappen, die nach einigen Jahren bereits kaum mehr erkennbar waren. Schließlich erklärte Stadtschultheiß Andreas Reichle, dass vor einem definitiven Beschluss in dieser Sache die Besichtigung des Lederhauses durch den Landeskonservator Eugen Gradmann erforderlich sei, der zudem um die Abfassung eines Gutachtens gebeten wurde.

Gradmann, 1863 in Lauffen am Neckar geboren, war nach dem Studium der Evangelischen Theologie in Tübingen an mehreren Orten als Pfarrer tätig gewesen und 1887 mit einer kunsthistorischen Arbeit über die „Entstehungsgeschichte der Reutlinger Marienkirche“ promoviert worden. 1898 wurde er, ausgewiesen durch einige weitere wichtige Veröffentlichungen, zum Landeskonservator, das heißt zum obersten Denkmalpfleger In Württemberg, ernannt. Seine Familie stammte väterlicherseits aus Ravensburg; sie ist hier seit dem ausgehenden Mittelalter nachweisbar und hatte in späterer Zeit bis hinein ins 19. Jahrhundert zahlreiche Ratsmitglieder und Kaufleute hervorgebracht.

An der Besichtigung der am Lederhaus freigelegten Malereien am 6. Oktober 1905 nahmen neben dem aus Stuttgart angereisten Landeskonservator und dem Stadtschultheißen weitere Sachverständige teil, darunter Heinrich Detzel, Pfarrer von St. Christine, Vorstand des Kunstvereins der Diözese Rottenburg und Herausgeber des „Archivs für Christliche Kunst“, sowie die beiden in Ravensburg ansässigen Maler Gottfried Schiller und Julius Ostermeier. Letztere hatten sich mit der Ausmalung zahlreicher Kirchen, vor allem in Oberschwaben und der Schweiz, einen Namen gemacht.

Gradmann datierte in der anschließenden Gemeinderatssitzung die Malereien in die „Renaissance aus der Zeit um 1570“. Des Weiteren führte er aus: „Die Fenster sind eingefasst von Pilastern, Vögeln, Vasen, Blumen und monumentalen Konsolen, die Dachgesimse der Giebel mit Bandwerk“ – zumindest an der dem Platz und dem Rat- und Waaghaus zugewandten östlichen Giebelseite – müsste „der ganze Schmuck wieder angebracht“ werden. Die Wiederherstellung dieser Fassadenmalereien „wäre nicht nur eine schöne Dekoration für das wohlerhaltene Haus, sondern für den gesamten Platz“. Die vorgefundenen Reste könnten jedoch „nicht renoviert, sondern müssen neu und zwar auf frischen Kalkmörtel á la fresco gemalt und vorher Pausen von den alten Malereien gemacht“ werden.

Zunächst beauftragte der vorsichtige Gemeinderat jedoch die Maler Schiller und Ostermeier, „als Probe für die allgemeine Beurteilung, eine Fensterumrahmung nach den alten Motiven zu malen, sowie eine kleine Skizze für alle vier Seiten, wie sie früher waren, nebst Kostenvoranschlag zu fertigen“. Für die Anfertigung dieser Skizze wurden große Teile des Putzes entfernt und weitere Teile der Bemalung freigelegt. Dabei zeigte sich, „wie mannigfaltig und schwungvoll jedes einzelne Fenster bemalt war, wie jedes auf die Ferne den gleichen Eindruck macht und bei näherer Betrachtung ganz verschiedene Motive zeigt, die jedoch durchweg eine einheitliche meisterhafte Handschrift erkennen lassen“, so Stadtbaumeister Beck.

Kostenvoranschlag: 5000 Mark

Ende November 1905 konstatierten auch die Maler Schiller und Ostermeier ein „sehr günstiges Resultat betreffs Motivreichtum und Güte der Fassadendekorationen aus der besten Zeit der deutschen Renaissance. Nicht nur die Grundformen sämtlicher Fensterumrahmungen sind jeweils verschieden, auch die etwa 150 Pilasterfüllungen, die einzelnen Fruchtgehänge und die großen Eckpilaster wiederholen sich nie“. Als Kostenvoranschlag für die Wiederherstellung der Malereien setzten sie 5000 Mark an, ungefähr die Hälfte der für die Renovierung des Lederhauses berechneten Gesamtsumme. Der Gemeinderat gab schließlich am 9. Januar 1906 mit einer Mehrheit von zehn gegen drei Stimmen grünes Licht für das Vorhaben.

Landeskonservator Gradmann erklärte sich grundsätzlich mit dem vorgelegten Entwurf und auch mit der Ausführung durch die Maler Schiller und Ostermeier einverstanden. Er behielt sich jedoch „einzelne Änderungsvorschläge“ vor und formulierte als denkmalpflegerische Leitlinie für die Renovierung und das an vielen Stellen ja nun erforderliche „Nachempfinden“ der Fassadenmalerei, „dass die Erneuerung nicht zu weit über das Maß des Gegebenen hinausgeht und der Vorwurf einer Bierstuben-Renaissance vermieden wird“. Am 16. August 1906 konnte Gradmann die erfreuliche Mitteilung machen, dass der Stadt für die „Bemalung des Lederhauses“ – auf sein maßgebliches Betreiben hin – ein Staatsbeitrag in Höhe von 1000 Mark gewährt wurde.

Bereits Anfang September 1906 war die Renovierung fast zur Gänze ausgeführt, so dass der „Oberschwäbische Anzeiger“" lobend berichtete: „Die Kirchenmaler Schiller und Ostermeier haben die Motive sorgfältig gesammelt und sie derart vermehrt, dass keine der vielen Fenster-, Tor- und Türumrahmungen, woraus die Malereien der Hauptsache nach bestehen, der anderen gleicht, ja sogar die Pilaster an ein- und demselben Kreuzstock verschieden sind. Dadurch wurde der Einförmigkeit vorgebeugt und dem beobachtenden Blick große Abwechslung geboten“.

Geschickt ergänzt hatten die Künstler am östlichen Giebel als der Hauptschauseite neben der Sonnenuhr die ebenfalls nur in Teilen erhaltenen Landsknechtsgestalten mit ihren Hellebarden. Beiden Figuren ist jeweils ein Wappen zugeordnet: dem einen das des damaligen Königreichs Württemberg – stand man doch 1906 kurz vor der Hundertjahrfeier der Zugehörigkeit der Stadt Ravensburg zu diesem Staatswesen –, dem anderen die Torburg, das Ravensburger Stadtwappen.