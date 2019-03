Ein Markdorfer koordiniert die Energiewende

Urban Rid ist der zuständige Ministerialdirektor am Bundeswirtschaftsministerium und hat beim Unternehmergespräch einen breiten Überblick über die Energiepolitik und Herausforderungen aus der Energiewende gegeben.

Von ihrem Wesen her ist die Energiewende nicht einfach ein Umstieg auf erneuerbare Energien – so der promovierte Jurist Urban Rid –, sondern eine mehrjährige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Anlass für die seit 2011 geltende Konsequenz war das damalige Reaktorunglück im japanischen Fukushima gewesen. Ganz allgemein ist Rid dabei auch wichtig, dass Energiewende sich nicht allein auf die Stromerzeugung beschränkt, sondern auch auf die Stromverteilung, das Heizen, einen intelligenten Einsatz von Energie und auf die Funktion für die Mobilität. Der gebürtige Markdorfer gehört als Ministerialdirektor zur dritten Ebene im Ministerium nach dem Minister und den Staatssekretären und leitet seit 2005 die Abteilung Energiepolitik – Strom und Netze. Er referierte vor 400 Gästen im Schwörsaal beim Unternehmergespräch der Stadt.

Mit Blick auf die Stromerzeugung in Deutschland verwies Rid darauf, dass der Anteil der erneuerbaren Energien vom Jahr 2000 bis heute von sechs Prozent auf 38 Prozent gestiegen, während der addierte Anteil von Kohle und Kernenergie von 88 Prozent auf 50 Prozent gesunken sei. Für bemerkenswert hält er auch das Sinken des Energieverbrauchs im gleichen Zeitraum trotz einer weiter gestiegenen Wirtschaftsleistung.

Als derzeit zentrale Herausforderung bezeichnete Rid, der einst als Rechtsreferendar in Ravensburg gearbeitet hat, den Transport und die Verteilung von Strom, gerade für Baden-Württemberg. Denn besonders mit dem Wegfall der Kernenergie steige die Abhängigkeit von den Windkraftanlagen in Norddeutschland und der Nordsee. Hierfür seien neue und leistungsfähige Leitungen unabdingbar, gegen die es aber vielfach Proteste gebe, was den Ausbau verzögere. Als wesentliches, wenn auch zu wenig beachtetes Element nannte Rid noch auf EU-Ebene die jüngst weiter konkretisierte Energieunion. So sei Verbindlichkeit entstanden, um den Strombedarf länderübergreifend zu steuern, was aber wiederum das Vorhandensein entsprechender Infrastruktur voraussetzt. Ergänzt sei aber auch, dass es bei den Nachbarn weiterhin noch Kernkraft und Kohlestrom geben wird.

Was Heizenergie angeht, sieht Rid nach wie vor großen Handlungsbedarf bei Altbauten. Dort wie auch bei der Stromnutzung von Haushalten und Unternehmen entscheide sich Rid zufolge ebenfalls der Erfolg der Energiewende. Ein Ansatzpunkt ist neben dem Energiesparen die digitale Steuerung von Stromangebot und -nachfrage über Strommanagement (Grid), was dann auch einen stärkeren Rückgriff auf dezentrale und kleinere Stromerzeuger eröffne. Zu Energieeinsparung zählt Rid auch den Bedarf für Straßenbeleuchtung, der mit LED-Lampen um 80 Prozent niedriger als herkömmliche Modelle sein kann. Als problematisch erachtet Rid den nach wie vor steigenden Individualverkehr und die Tendenz zu großen Fahrzeugen wie SUV.

Letztlich zeigte sich Rid optimistisch. Denn alle Aspekte der Thematik zeigten, dass eine konsequente Energiewende im Idealfall auch ein Modernisierungstreiber für die Wirtschaft sein könne.