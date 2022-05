Ein Magazin, das Geschichte geschrieben hat

Das Kunstmuseum Ravensburg lädt zum Vortrag „Tying the Knot: The Situationist Times“ von Stephanie Weber ein. Stephanie Weber ist Kuratorin für Gegenwartskunst am Münchner Lenbachhaus und spricht über die von Jacqueline de Jong in Paris zwischen 1962 und 1967 herausgegebene Zeitschrift „The Situationist Times“. Die Zeitschrift gilt als eine der experimentellsten Publikationen der Nachkriegszeit. Der Vortrag findet am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Kunstmuseum Ravensburg statt und kostet fünf Euro. Anmeldungen unter 0751/82810 oder unter kunstmuseum@ravensburg.de