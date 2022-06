Ein Konzert bei Freunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem in den vergangen Corona-Jahren Auftritte vor großem Publikum unmöglich waren, durften wir endlich wieder zeigen, was wir können. Am 25. Juni veranstaltete der Seehasenfanfarenzug sein großes Sommerkonzert mit Freunden. und neben den Fanfarenzügen aus Unteruhldingen und Baienfurt waren auch wir vom FZ Tell dabei.

In den vergangenen beiden Jahren waren unsere Auftritte auf vereinsinterne Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern beschränkt. Jetzt trafen wir bei schönstem Sonnenschein endlich wieder auf ein gut gelauntes Publikum. Dieser erste Auftritt war eine wichtige Probe für uns – vier Wochen vor unserem Rutenfest. Für manche war es sogar der erste Auftritt überhaupt.

In den nächsten Wochen werden wir noch ein paar Veranstaltungen mit befreundeten Fanfarenzügen haben. Als nächstes steht ein gemeinsames Marktplatzkonzert mit den „Löwen“ aus Baienfurt an.

Für uns geht es jetzt mit den Auftritten erst richtig los. Aber das erste Konzert mit Blick auf den Bodensee war ein toller Anfang und hat Lust auf mehr gemacht.