Ein Kind verloren - nach der Fehlgeburt wartet dennoch das Baby-Glück

Von Annette Rösler

Mit einem satten Röhren ihrer Maschinen sind am Samstagnachmittag zahlreiche Biker in Kutten ihres Motorradclubs „Jim Beam-Club Germany“ in Gerbertshaus vorgefahren.

Sie haben einen Scheck über 1000 Euro an Ursula Zamorano, der Vorsitzenden des Vereins „Urmel Kinderkrebshilfe“ übergeben. Urmel unterstützt Familien mit krebskranken Kindern finanziell und persönlich in ihrer schwierigen Lage.

Ursula Zamorano bedankte sich herzlich bei den Bikern und zeigte sich sehr beeindruckt von den vielen jungen Mitgliedern des ...