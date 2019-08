Ein Kind verloren - doch nach der Fehlgeburt wartet doch noch das Baby-Glück

Jennifer Graus Schwangerschaft ist mehr als tragisch verlaufen. In der 19. Schwangerschaftswoche erlitt sie aufgrund einer Entzündung eine Fehlgeburt. Zeit zu Trauern blieb ihr nicht, denn Grau war mit Zwillingen schwanger.

Am 21. Mai, mehr als zwei Monate nach dem Ereignis, hielt die junge Mutter ihren Sohn Tim im Arm – den Zwilling des Jungen, den sie verloren hat. Es ist die Geschichte einer Schwangerschaft mit Höhen und Tiefen, wie sie gewiss nicht alltäglich sei, teilt die Oberschwabenklinik mit.

Jennifer und Mario Grau aus Meckenbeuren erwarteten voller Vorfreude Zwillinge. In der 19. Woche verschlechterten sich jedoch die Schwangerschaftswerte, heißt es weiter . Die Fruchtblase eines der Babys hatte sich entzündet. Jennifer Grau wurde von ihrer Frauenärztin ins St.-Elisabethen-Klinikum (EK) nach Ravensburg überwiesen. Der Körper der Mutter kämpfte gegen die Entzündung an. Schließlich wurde der erste Zwilling auf natürliche Weise, jedoch ohne Wehen, in der 20. Schwangerschaftswoche geboren. Er überlebte leider nicht.

Achterbahn der Gefühle

Nach der Geburt des einen Zwillings schloss sich der Muttermund wieder und der Geburtsvorgang des zweiten Kindes konnte gestoppt werden. Es folgten bange Momente, in denen untersucht wurde, ob der noch lebende Zwilling eine eigene Plazenta hat und seine Fruchtblase sich nicht ebenfalls entzündet hat. Wird Jennifer Grau auch ihr zweites Kind verlieren? Doch dann kam die Entwarnung. Es sei eine Achterbahn der Gefühle für beide Elternteile gewesen, schreibt die Oberschwabenklinik.

Die Mutter wurde danach zur Überwachung ans Universitätsklinikum nach Ulm verlegt. Sie verabschiedete sich bei ihrer Ärztin mit den Worten: „Zur Geburt des zweiten Jungen komme ich wieder.“ Sie hat Wort gehalten.

Das Bangen geht weiter

Nach 14 Tagen konnte sie die Uniklinik in Ulm wieder verlassen. Jennifer Grau suchte nun zur Kontrolle der Werte alle zwei Tage das EK. Zwei Monate lang fieberten das Ärzteteam, die Pflegekräfte und Hebammen mit den Eltern, hangelten sich von einem Zwischenziel zum nächsten. Nach einer weiteren Routineuntersuchung bei der Frauenärztin wurde Jennifer Grau wieder im EK aufgenommen. Diesmal aus einen freudigen Grund: Die Geburt stand unmittelbar bevor. Schon wenige Tage später kam der kleine Tim gesund und munter in der 31. Schwangerschaftswoche zur Welt. Bei der Geburt war er 41 Zentimeter groß und wog 1625 Gramm. Er musste für einige Tage auf die Kinderintensivstation in ein Wärmebettchen, entwickelte sich jedoch gut und konnte nach kurzer Zeit auf die Säuglingsstation verlegt werden.

Unterstützung bei der Trauerarbeit

Gut zwei Monate hat es vom tragischen Verlust des einen bis zur Geburt des anderen Kindes gedauert. „Ich habe mich hier im EK fast schon heimisch gefühlt“, sagte Jennifer Grau laut Pressemitteilung kurz vor der Entlassung. Die Chefärztin, das Ärzteteam, die Hebammen, die Pflegekräfte und eine Psychologin hätten sie intensiv begleitet.

Am meisten habe Grau die gute und sensible Unterstützung geschätzt, die ihr geholfen habe, die Ereignisse zu verarbeiten. Der kleine Tim hat sich nach Angaben der Klinik prächtig entwickelt und ist nun seit Juni bei seinen Eltern zuhause. Die Trauer über den verlorenen Zwillingsbruder sei groß, aber das Glück über den gesunden kleinen Tim überwiege.